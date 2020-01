[기로의 상장사]③4년 연속 적자 우려…썸에이지 "한 방이 필요하다"

또 썸에이지는 DC언체인드 출시 시기와 비슷한 시기에 SF 전략 시뮬레이션 게임 '인터플래닛'을 155국가에 선보였으며 같은 해 10월에는 모바일 AR게임 '고스트버스터즈 월드'를 내놨지만 연이어 흥행에는 실패했다. 2018년 연결기준 썸에이지의 영업수익은 35억5500만원으로 전년과 비슷한 수준에 머물렀다. 특히 신작들의 매출은 처참했다. DC 언체인드의 매출액은 6억5600만원, 인터플래닛은 2억5200만원, 고스터버스터즈월드도 1억9700만원에 그쳤다. 이 밖에 퍼블리싱 게임이 13억1700만원이었으며 출시된지 5년이 넘은 '영웅 for kakao'가 11억3300만원을 기록했다.

썸에이지는 2013년 설립된 게임 개발회사다. 대표 게임은 2014년 11월 출시한 '영웅 for kakao'다. 이 게임은 출시 1년 만에 누적 매출 600억원, 다운로드 500만건을 돌파했다. 특히 영웅의 흥행에 힘입어 썸에이지는 2016년 케이비제6호스팩과의 합병을 통해 코스닥 시장에 입성했다. 2014년 연결 재무제표 기준 25억6804만원에 그쳤던 영업수익은 2015년 95억4470만원까지 증가했으며 영업이익도 8억4194만원에서 51억4957만원까지 늘었다.