윈도7 서비스 종료됐는데…북한발 사이버위협 주의보

18일 IT 업계에 따르면 윈도7 기술 지원 종료 이후 아직까지 특별한 사이버공격 징후는 발견되지 않고 있다. MS는 지난 15일 새벽 2시 윈도7의 마지막 보안 패치 배포를 끝으로 윈도7에 대한 기술 지원을 종료했다. MS는 더 이상 윈도7의 추가 보안 업데이트는 없다는 입장을 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.