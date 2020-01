[클릭 e종목]“스카이라이프, 향후 성장동력은 콘텐츠”

스카이라이프는 지난해 12월 스튜디오앤뉴와 전환우선주(CPS) 인수계약 체결하며 83억원을 투자해 지분 9.9% 취득했다. 스튜디오앤뉴는 ‘보좌관’, ‘미스함무라비’ 등을 제작한 ‘뉴( NEW NEW 160550 | 코스닥 증권정보 현재가 4,875 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,775 2020.01.17 08:02 장시작전(20분지연) close )’의 자회사로 기존 영화 투자배급사 뉴가 2016년 ‘태양의 후예’ 제작 성공 이후 스튜디오앤뉴를 설립했다.

