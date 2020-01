GS리테일, 한국에너지공단과 ‘에너지절감 플랫폼’ 구축한다

GS리테일은 이번 MOU를 통해 전국 1만4000개 GS25·GS THE FRESH·랄라블라의 오프라인 점포 플랫폼과 온라인 채널을 활용해 '에너지절약 착한가게캠페인'에 전사적으로 동참한다는 방침이다. 또 '문 닫고 냉난방 영업' 활동에 적극 실천해 에너지절약 문화를 조성 및 확산한다는 계획이다.

