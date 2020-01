[아시아경제 온라인이슈팀] 15일(현지시간) 프랑스 파리에서 파리 패션위크가 열린 가운데 모델이 벨기에 출신 디자이너 월터 반 베이렌동크의 2020-2021 가을·겨울 '레디 투 웨어'(Ready to Wear) 남성복 컬렉션 의상을 선보이고 있다. 이번 패션위크는 오는 19일까지 열린다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.