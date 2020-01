[특징주]메가엠디, 총선 승리 키워드 '일자리'…공약 경쟁 수혜 기대

모회사인 메가스터디의 입시교육 기업이라는 이미지의 틀을 깨고 전문화된 성인 교육기관으로서 종합 교육 과정을 구축했다. 자체 IT 솔루션 및 교육 콘텐츠의 획기적인 개발, 오프라인의 적극적인 확장 등 사업 다각화를 추구하고 있다. 2018년 10월에는 콘텐츠제작 전문사 (주)이스케치의 콘텐츠 제작 부분을 영업양수했다. 직업능력개발훈련 및 교사교원연수 콘텐츠 제작, 유통 사업을 운영함으로써 평생 교육 시장의 영역을 넓혀가고 있다.

