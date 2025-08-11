[특징주]사람인, 리멤버 매각 소식에 강세

사람인 사람인 143240 | 코스닥 증권정보 현재가 14,990 전일대비 710 등락률 +4.97% 거래량 85,242 전일가 14,280 2025.08.11 10:07 기준 관련기사 [특징주]조기대선 기대감에 취업·출산 관련주 '훨훨'사람인, 1Q 영업익 55억6400만원…전년比 55.43%↓[e공시 눈에 띄네]대우조선해양, 7103억원 규모 LNG 운반 2척 수주(오후 종합) 전 종목 시세 보기 close 이 강세다. 명함 관리 앱 '리멤버'의 운영사 리멤버앤컴퍼니 매각 기대감이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.

11일 오전 9시45분 사람인은 전 거래일 대비 6.23% 오른 1만5170원에 거래되고 있다.

투자은행(IB) 업계에 따르면 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 리멤버앤컴퍼니 지분 인수를 추진하고 있다.

EQT는 리멤버앤컴퍼니 최대주주인 아크앤파트너스와 경영권 지분에 대한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 리멤버앤컴퍼니 기업 가치를 5000억원대 중반 수준에서 협상을 진행 중이다. EQT는 아크앤파트너스 외에도 주요 주주인 라인플러스, 사람인과 지분 인수를 협의 중인 것으로 전해졌다.

사람인 사업보고서에 따르면 지난해 말 기준으로 리멤버앤컴퍼니 지분 22%를 보유하고 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



