삼성전기 부산사업장에 '무인車' 다닌다

오토라트는 무선 유도 방식의 무인운반차 독자 개발에 주력했지만, 정지 정확도가 ±25㎜ 수준으로 오차 범위가 상당히 넓고 해외 제품 대비 신뢰성도 떨어져 시장 진출에 어려움을 겪었다. 정지 정확도를 객관적으로 평가할 수 있는 척도와 체계화된 측정법도 없어, 납품된다 하더라도 AS 및 품질 관리에 난항이 예상됐다.

