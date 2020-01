오만 카부스 국왕 서거…정부, 정경두 국방부 장관 단장 '조문사절단' 파견

한편 고(故) 카부스 국왕 서거 후 후계 결정을 위해 왕실가문위원회(Royal Family Council)가 소집돼 고(故) 카부스 국왕의 유언장을 개봉했다. 이어 오만 국방위원회는 카부스 국왕 사촌인 하이쌈( Haitham bin Taimur Al Said) 문화유산부 장관이 신임 국왕으로 즉위했다고 11일 공식 발표했다.

