[굿모닝 증시]“美-이란 갈등 완화되며 다소 늦은 '1월 효과' 나타날 것”

대외 리스크 완화에 따라 위험자산 선호심리가 이어지며 지수 상승을 이끌었던 IT 업종은 상승 흐름을 이어갈 것으로 전망한다. 반도체 업황에 대한 기대감, 정부의 소재·부품·장비 정책, 데이터3법 개정 등으로 IT 업종의 비중 확대 전략은 여전히 유효하다고 판단한다.

미국과 이란의 갈등이 온전하게 해결된 것은 아니지만 수면 아래로 가라앉은 상황인 만큼 증시는 다시 호재에 반응해 상승할 것으로 전망하며, 그 중심에는 정부 정책과 맞물리는 IT 업종이 여전히 자리잡을 것으로 전망한다.

미국과 이란의 긴장이 완화되는 모습을 보이며 다소 늦었지만 '1월 효과'가 나타날 것이라는 분석이다. 1월 효과는 정부 정책과 맞물리는 IT 업종을 중심으로 이어질 전망이다.