나이키, 주가 100달러 돌파… “중국시장 성과와 직접판매 확대로 분위기 이어간다”

주가가 신고가를 기록함에 따라 밸류에이션에 대한 우려가 존재함에도 성장동력은 여전하다는 평가다. 먼저 핵심시장인 중국 내 1위 탈환이 기대된다는 진단이다. 나이키는 최근 22분기 연속 중국 두 자리 수 매출 성장을 기록했고, 이미 수차례 경영 전략으로서 ‘Of China, For China’를 추구하며 고성장 중인 중국 스포츠웨어 시장에 대한 공격적인 매출 확대를 꾀하고 있다. 그럼에도 중국시장에서는 지난 수년간 아디다스가 ‘오리지널스’ 제품과 ‘부스트’ 라인업의 흥행으로 중국의 밀레니얼 세대를 중심으로 나이키 대비 우위를 점해왔다.

