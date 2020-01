박정호 SK텔레콤 사장 "韓기업들, AI 분야 초협력 하자"

박정호 사장은 올해 무선사업(MNO)과 미디어, 보안, 커머스의 ICT 산업을 양대 성장 엔진으로 삼는 ‘듀얼OS’ 경영 체제 도입해 SKT 기업가치 늘릴 것이라고 강조했다. 박 사장은 ICT 사업 비전으로 ▲유료가입자 1000만의 종합 미디어 회사 ▲연 매출 1조 클럽 넘어선 ICT 융합보안 회사 ▲국내외 협력 통한 커머스 업계 게임 체인저를 제시했다. 박정호 사장은 "SK텔레콤은 이제부터 시장에서 통신회사가 아닌 ‘ICT 복합기업’으로 재평가 받을 것"이라면서 "이미 SKT 매출의 40%가 New ICT 사업에서 나오고 있다. SK군의 기업 정체성에 걸맞게 SKT 사명 변경을 고민하기 시작할 때가 됐다"고도 강조했다.

8일(현지시간) 미국 라스베이거스에 열리고 있는 세계 최대 IT 가전 전시회 'CES 2020'에 참석한 박정호 사장은 "AI 분야에서 대한민국 ICT 기업간 협력이 절실히 필요한 때"라면서 "국내 주요 기업간 AI 분야 협력을 전격 제안할 것"이라고 말했다. 이에 박 사장은 이날 가진 삼성전자 고동진 사장과 미팅에서도 AI 분야 초협력을 제안했고 고동진 사장은 긍정적인 반응을 보인 것으로 알려졌다.