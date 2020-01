[굿모닝 증시] 美·이란 무력충돌 수위 집중…단기 차익실현 부담

미국 CAPEX를 주도하고 있는 섹터는 헬스케어다. 다만 최근 IT섹터에 대한 추정치도 빠르게 개선되고 있는 것도 주목해야 한다. 미국 IT CAPEX 반전은 국내 IT 이익 추정치 개선에도 긍정적인 영향을 끼치기 때문이다. 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 국내 IT섹터 기업의 이익추정치가 개선되고 주가도 강세를 보일 것으로 전망된다. 코스피 내 이익추정치 개선 가능 섹터(IT+소재+산업재)들의 기대수익률과 시가총액 비중을 고려할 때 기대수익률은 7% 늘어날 것으로 보인다. 글로벌 유동성 확장 국면에서 코스피 12개월 예상 주가순자산비율(PBR) 최저점은 0.81배로 보인다. 1분기 코스피는 예상 밴드는 2090~2300으로 제시한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.