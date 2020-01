[2020 재계 영파워]4050 젊은 총수 시대…선대와 다른 리더십

지난해 4월 선친의 갑작스러운 별세로 경영권을 이어받은 1976년생 조원태 한진그룹 회장 역시 '조원태 색깔' 입히기에 한창이다. 지난해 6월 국제항공운송협회(IATA) 연차총회로 공식 데뷔한 조 회장은 지난 연말 기자간담회를 통해 "이익이 나지 않는 사업은 버리겠다"는 발언으로 구조 개편 의지를 내비쳤다. 이어진 인사에서는 선친의 측근 '올드 보이'를 물러나게 하고 평소 관심이 많던 IT 분야에서 뼈가 굵은 인재를 전면 배치하는 등 인사권을 행사했다. 이로 인해 수면 아래 있던 가족 불화가 만천하에 드러나 공개 사과하는 해프닝도 있었다.

