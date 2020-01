대구·경북, 미국 'CES 2020 전시회' 공동 참여

권영진 대구시장은 LA 한인상공회의소 방문을 시작으로 UCLA 산하 로봇연구소인 로멜라(RoMeLa·소장 데니스 홍)와 세계 최대 규모의 글로벌 액셀러레이터인 플러그 앤드 플레이(Plug and Play)를 잇따라 방문할 예정이다. 모빌아이사(社)와는 업무협약을 교환한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.