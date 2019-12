[신년사]김광수 농협금융 회장 "최악의 상황 대비…새 설계하자"

농협금융의 슬로건으로는 'New Decade! DESIGN NH!(새로운 10년! 디자인 NH!)'를 제시했다. 목표인 디지털 경영혁신(Digital Transformation), 사회적 책임(Environment·Social·Governance), 사업전문성(Specialty), 농산업가치 제고(Identity), 글로벌 가속화(Glocalization), 관계·소통 강화(Network)의 알파벳 앞글자를 땄다.

