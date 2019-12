GS홈쇼핑 ‘2019 홈쇼핑 뮤직 어워드’…ITZY '달라달라' 1위

올해 데뷔한 체리블랫은 ‘Q&A’, ‘눈에 띄네’, ‘네가 참 좋아’ 등 3곡을 각각 3위, 6위, 10위에 이름 올렸다. 트와이스는 ‘Fancy(팬시)’ ‘Turn it up(턴잇업)’ 2곡으로 상위권을 차지했다. 트와이스는 2016년부터 4년연속 홈쇼핑 뮤직 어워드 순위권을 차지했다. 방탄소년단은 ‘작은 것들을 위한 시’를 통해 걸그룹이 장악한 뮤직어워드 리스트에 유일한 남성그룹으로 19위에 이름을 올렸다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.