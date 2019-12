우리금융경영硏 "2020년대 7대 트렌드는 'IMAGINE'"

우리금융경영연구소는 이어 퀀텀컴퓨터의 등장에 따른 'IT security', 가성비ㆍ환경보호의 가치를 담은 재활용 제품 증가세를 반영한 'Nice consumer', 자동차 브랜드가 모빌리티 서비스 기업으로 진화하는 흐름을 담은 'Evolving mobility'를 다섯~일곱째 트렌드로 꼽았다.

둘째는 소비자가 시간ㆍ장소의 제약없이 모바일 기기를 통해 원하는 영상콘텐츠를 시청하는 추세를 반영한 'My media life', 셋째는 제조공정의 단순 자동화를 넘어 AI가 자율학습을 통해 전체 공정을 진화시키는 시스템의 확산을 고려한 'AI factory'다.