블랙핑크 '킬 디스 러브', 트랙리스트 선정 '2019 세계 최고 뮤비'

26일(현지시간) 글로벌 음악 전문지 트랙리스트(Tracklist)는 2019년 세계 최고의 뮤직비디오 영광의 1위로 블랙핑크 '킬 디스 러브'(Kill This Love)를 뽑았다.

