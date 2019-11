국방과학연구소 ‘폭발사고’…로켓 추진동력 실험 중 '쾅'

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전 유성구 소재 국방과학연구소(Agency for Defense Development·이하 ADD)에서 폭발사고가 발생해 1명이 숨지고 4명이 다쳤다. 사고는 로켓 연료를 다루는 실험실에서 발생했다.

