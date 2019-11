"증거 확인 vs 잘못 없다" 美 탄핵청문회 열띤 공방 …트럼프 "사상 최대 사기"

트럼프 대통령은 또 10여개의 트윗을 통해 청문회와 민주당을 비난하는 한편 동영상을 통해 "늪의 물을 빼기(drain the swamp) 위해 노력하고 있다"고 주장했다. '늪의 물을 빼자'는 트럼프 대통령이 2016년 대선때 내세운 '부패 청산' 구호다. 그는 동영상에서 "지금 벌어지고 있는 것은 미국 정치 역사상 단일 최대 규모의 사기"라면서 "매우 간단하다. 민주당은 내가 여러분들을 위해 싸우고 있기 때문에 나를 멈춰 세우려고 한다. 결코 그런 일이 일어나지 않게 할 것"이라고 주장했다. 스테퍼니 그리셤 백악관 대변인도 이날 트위터를 통해 "지루할 뿐만 아니라 어마어마한 납세자의 세금 및 시간 낭비"라고 비꼬았다.

