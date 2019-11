11월 한 달간 SSG닷컴서 장보고 스탬프로 경품까지 탄다

이 스탬프는 개수에 따라 추첨을 통해 경품과 맞바꿀 수 있다. 스탬프 3개를 모으면 500명을 추첨해 스타벅스 아메리카노 기프티콘을, 6개를 모으면 100명을 추첨해 S머니 1만원을 지급하며, 9개를 모으면 2명을 추첨해 신세계 상품권 100만원권을 증정한다. 행사 안내 페이지에는 'Whole New SSG World'라는 제목으로 SSG닷컴에서 누릴 수 있는 '쓱세권'의 모습을 초현실적으로 표현한 영상도 함께 전시해 시각적인 즐거움도 느끼도록 할 계획이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.