보로노이, AACR서 비소세포성 폐암 치료제 성과 발표…"각국 연구자들 큰 관심 보여"

[아시아경제 유현석 기자] 보로노이는 28일(현지시간)부터 이틀간 미국 보스턴에서 열린 미국암학회(AACR), 미국국립암연구소(NCI), 유럽암학회(EORTC) 공동 주최 ‘분자 타겟 암 치료(Molecular Target and Cancer Therapeutics)학회’에서 비소세포성 폐암 치료제 연구 성과를 발표했다고 30일 밝혔다.

