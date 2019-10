텅장 아닌 통장관리 비법?…강북구, 청년 생활경제교육 개최

4강 ‘전·월세 집구하기 A to Z’는 2019년 강북구 청년포럼 제안사항을 반영한 프로그램이다. 주거정책 이해부터 집 보러가기, 계약서 쓰기, 빈번하게 발생하는 주거상담 사례 확인 등 부동산 거래에 서툰 사람들을 위한 유익한 정보를 담을 예정이다.

오는 11월19~28일 매주 화· 목요일 오후 7시부터 9시까지 총 4회로 이뤄지며 ▲금융과 저축 ▲대출과 신용 ▲실패하지 않는 돈 관리 ▲전·월세 집구하기 A to Z 등 주제로 구성된다.