LGU+ 25일 아이폰11 출시…특화 요금제·중고보상 등 다양한 혜택

이번 행사에는 IT 유튜버 MR이 참여해 실시간 방송을 진행할 예정이다. MR은 실시간 방송을 통해 U+애플 마니아 와우찬스 수상자 선정을 축하하고, 아이폰 특화 요금제, 62% 중고폰 보장 프로그램, 보험·요금 가입부터 수리까지 한번에 가능한 A/S 센터 등 LG유플러스 특별 혜택에 대해 자세히 소개할 예정이다.

25일 애플 마니아 11명 선발해 고객 초청 파티 인기 IT 유투버 ‘MR’ 참가해 라이브 방송 진행도 제휴카드 더블할인 등으로 합리적으로 구매 가능해