[시론] 기차역에서

세계 각국에 경제 구조와 문화적 규범의 차이는 있겠으나 이제 막 역에 도착한 4차 산업혁명의 기차를 타느냐 외면하느냐는 전적으로 그 사회의 판단에 달려 있다. 어떤 국가는 이미 앞선 기차를 타고 떠났고, 어떤 국가는 승차 여부를 망설이고 있으며, 또 다른 국가는 포기할 것이다. 진부한 사례이나 꼭 다시 언급하고 싶다. 1861년부터 무려 30여년간 시행된 '붉은 깃발법(The Locomotives on Highways Act)'은 자동차의 갑작스러운 등장으로 위기에 몰린 마차업자들의 항의에 의해 기존 마차산업을 보호하고 마부들의 일자리를 지키기 위한 목적으로 시행됐다. 당시 영국 정부와 사회가 결정한 이 정책은 자동차를 가장 먼저 만들고도 자동차산업의 주도권을 빼앗기는 결정적 요인으로 작용했으며, 잘못된 정책의 상징으로 지금까지 조롱받고 있다. 아마도 당시 영국 의회와 정부의 미래 변화에 대한 혜안 부족은 표면적 이유일 것이고, 영국 사회의 새로운 길에 대한 두려움과 일시적인 고통의 회피가 본질에 가까운 원인일 것이다. 150여년이 지난 지금, 붉은깃발법이 전혀 남의 일 같지가 않은 이유는 무엇인가? 미국의 경우 전체 병원의 50% 이상이 원격 의료 서비스에 참여하고 있는 데 반해 한국의 원격 의료는 이해집단의 반발로 20년째 시범 사업에 머물고 있다. 모빌리티산업 혁신 속도에 대한 아쉬움의 토로에 대해 정부는 무례하고 이기적이라고 경고장을 날리기도 한다. 4차 산업혁명과 산업 혁신에 대한 우리 사회의 원칙적 입장이 무엇인지 궁금할 따름이다.

