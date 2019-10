불완전 판매 근절 제재 강도 높인다

금융감독원은 이번주부터 전문사모운용사 펀드 조사에 착수했다. 금감원 자산운용감독국이 조사 대상 범위와 구체적인 항목을 정해 금융회사 직통 자료 제출 시스템인 CPC(Central Point of Contact) 망을 통해 사모전문운용사들에 보낼 예정이다. 금감원은 공식 등록 전문사모운용사 186곳의 34조원 규모 증권ㆍ파생ㆍ혼합형 펀드에 대해 유동성 비율, 개방ㆍ폐쇄형 등 판매 형태, 레버리지(차입) 수치 등을 점검한다. 부동산ㆍ특별자산 펀드는 조사에서 제외된다.

