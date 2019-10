타다 "택시 상생 위해 충분한 논의와 사회적 합의 필요"

한편 서울개인택시운송사업조합은 이날 국회 앞에서 '타다 OUT! 상생과 혁신을 위한 택시대동제'를 가질 예정이다. 서울 개인택시 기사 1만5000여명은 이 자리에서 '타다' 금지를 요구할 계획이다.

