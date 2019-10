환경부-OECD "선진 환경관리 기술 공유"…국내외 전문가 한자리에

사업장 시설이나 공정에 적용되는 최적가용기법(BAT: Best Available Techniques economically achievable)은 오염저감 효과가 우수하면서도 경제성이 있는 최적의 환경관리 기법군을 의미한다. 국제적으로 환경오염시설의 허가기준, 환경관리기준 등에 적용되고 있다.

