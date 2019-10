아우디폭스바겐코리아, '새로운 시작' 투모로드 전시 성료

[아시아경제 김지희 기자] 아우디폭스바겐코리아는 지난달 26일부터 18일 간 JCC아트센터에서 개최한 '새로운 시작 The Next Chapter' 투모로드 전시를 성료했다고 21일 밝혔다.

아우디폭스바겐코리아가 지난달 26일부터 18일 간 JCC아트센터에서 '새로운 시작 The Next Chapter' 투모로드 전시를 개최했다.(사진=아우디폭스바겐코리아)