[굿모닝 증시]밖은 英브렉시트·美中갈등…안은 "정부 의존도↑·기업↓"

◆이재선 하나금융투자 연구원= 4분기 신흥국 시장은 미중 무역분쟁 '스몰딜 타결'에 따라 최악의 상황에서 벗어난 모습이다. 연초 이후 처음으로 신흥국 시장 이익 반등세가 나타나고 있다. 미중 분쟁 민감도가 높은 IT 부문이 눈에 띈다.

