"학생회장 되려면 '건전한 사상' 가져야"…서울대 '시대착오적' 규정 논란

하지만 서울대 측은 '학생회 및 학생단체지도 규정'에서 학생단체 임원의 자격 요건을 나열하고 있다. 이는 곧 평균 학점이 C 이하거나, 사상이 불건전하다고 판단될 시 해당 규정을 근거로 학교가 총학생회장의 자격을 박탈할 수 있다는 의미다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.