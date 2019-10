삼성전자, 포브스 선정 '전세계 디지털 선도하는 기업' 3위

업계 관계자는 "한국의 경우 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업체들이 글로벌 기업으로 부상하면서 IT 강국으로 평가받고 있다"면서 "그러나 글로벌 수준의 첨단 경쟁력을 갖춘 기업의 숫자는 상대적으로 적은 편이어서 다양한 분야에서 육성방안이 필요하다"고 말했다.

13일 업계 등에 따르면 포브스가 최근 전세계 IT, 미디어, 온라인소매, 이동통신 업체 등을 대상으로 선정한 '100대 디지털 기업(Top 100 Digital Companies)' 리스트에서 삼성전자는 3위에 랭크됐다.