웅진코웨이 인수전 뛰어든 방준혁의 '큰그림'

11일 업계에 따르면 넷마블은 지난달 실시한 예비입찰에 참여하지 않았지만 웅진그룹과 물밑 접촉을 통해 본입찰 참여를 결정한 것으로 전해진다. 넷마블 관계자는 "게임산업 강화와 신성장동력 확보를 위해 무엇이든 빌려 쓴다는 구독경제 1위 기업인 웅진코웨이 인수에 참여하기로 결정했다"며 "넷마블이 게임 사업에서 확보한 인공지능(AI), 클라우드, 빅데이터 등 IT 기술과 IT운영 경험을 접목해 스마트홈 구독경제 사업으로 발전시킬 계획"이라고 설명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.