CJ제일제당, '비비고 글로벌 광고' 온에어…"美 2035 마음 홀린다"

[아시아경제 최신혜 기자] CJ제일제당이 PGA 정규대회인 '더 CJ컵 앳 나인 브릿지(THE CJ 컵)'를 앞두고 글로벌 한식 대표 브랜드인 '비비고' 알리기에 나섰다.

CJ제일제당은 오는 17일부터 미국에서 비비고 글로벌 TV광고를 새롭게 선보인다고 11일 밝혔다. 이번 광고는 지난해와 동일하게 새로운 경험과 다양성을 선호하는 미국의 2035 밀레니얼 세대를 겨냥해 제작됐다. 다소 생소하게 느낄 수 있는 한식과 한국 식문화를 자연스럽게 받아들일 수 있는 소비층으로 판단했기 때문이다.

광고에서는 현지 밀레니얼 세대들이 비비고 대표 제품인 ‘만두’를 피크닉, 파티, 일상생활 등에서 다양하게 즐긴다. 가족, 친구들과 함께 '비비고 만두'를 즐기는 영상을 통해 'Too good not to share'(비비고는 나눌수록 더 좋으니까)라는 광고 카피를 강조했다. 또한 한식 조리가 어렵다는 고정관념을 해소하기 위해 ‘비비고 왕교자’, ‘비비고 미니완탕’을프라이팬으로 굽거나 전자레인지로 간편하게 조리하는 모습을 보여준다.

비비고 글로벌 광고는 더 CJ컵 기간에 맞춰 미국 NBC 골프 채널에 방영된다. 미국 NBC 골프 채널은 전세계 84개국에 방송되고 있다. CJ제일제당은 더 CJ컵 대회 중계를 통해 노출되는 비비고 홍보 효과에 TV광고를 연계함으로써 전세계에 비비고 브랜드가 노출되는 효과가 극대화 될 것으로 기대하고 있다.

박정윤 CJ제일제당 비비고팀장은 “비비고 슬로건인 ‘Share Korean Flavor(한식을 즐겨라)’라는 메시지를 담아 전세계에 비비고 브랜드와 한식의 가치를 알리고자 세계적인 골프 대회 시즌에 광고를 론칭하게 됐다”면서 “일상에서 맛있는 음식을 나누고 싶은 모든 순간에 한식과 비비고를 떠올릴 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

CJ제일제당은 비비고를 앞세워 오는 17일부터 20일까지 제주도 나인브릿지 골프장에서 열리는 제3회 더 CJ컵의 공식 후원사로 참여한다. 디펜딩 챔피언이자 현재 세계랭킹 1위 브룩스 켑카를 비롯해 스피스, 저스틴 토머스, 세르히오 가르시아 등 PGA 투어 스타들이 총출동하며, '별들의 전쟁'이라 불릴 정도로 세계적인 관심을 모으고 있다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr





