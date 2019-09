네오펙트, 홈 재활 플랫폼 구축…"병원 B2B2C 사용성 평가 진행"

[아시아경제 유현석 기자] 혁신 의료솔루션 전문기업 네오펙트 네오펙트 290660 | 코스닥 증권정보 현재가 5,180 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 8,477 전일가 5,180 2019.09.26 10:24 장중(20분지연) close 가 새로운 B2B2C(Business to Business to Consumer) 형태의 홈 재활 플랫폼을 개발해 양산부산대학교병원 및 재활 전문 희연병원과 사용성 평가를 진행한다고 26일 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.