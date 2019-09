세계거리춤축제 개막!…첫날부터 인산인해

둘째 날인 22일에도 ▲주민들이 그동안 갈고 닦은 춤 실력을 마음껏 뽐내는 ‘동대문구민 춤 자랑’ ▲다 함께 배워 보는 ‘하와이 훌라댄스·커플댄스·레크댄스’ ▲최고의 춤꾼을 가리는 ‘2 on 2 비보이 배틀’ ▲실용무용, 재즈댄스 등 다채로운 퍼포먼스가 펼쳐지는 ‘2019 SID CARNIVAL 3th JAZZ DANCE FESTIVAL’ 등이 첫날보다 더욱 화려한 춤판이 주민들을 기다린다.

이외도 ▲줌바댄스 동아리 500여 명이 참여하는 ‘K-POP with 줌바’ ▲착한힙합 랩 배틀 ▲착한힙합 토크콘서트 등 다채로운 공연이 펼쳐져 행사장을 찾은 주민들에게 즐거우면서도 흥겨운 가을밤을 선사했다.

‘시민과 함께, 셸 위 댄스(Shall we dance)!’라는 주제로 진행되는 이번 축제는 21일과 22일 이틀간 장한로(장안동사거리~장한평역) 1.2km 거리에서 열리고 있다.