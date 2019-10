사무실서 양치질? "바쁘면 그럴 수도" vs "매너는 어디" 어떻게 생각하세요

평소 야근이 잦은 직장인 C(31) 씨는 "마감 기간에는 1분 1초가 바빠 직원 대부분이 점심시간을 쪼개가며 일을 한다"라면서 "어쩔 수 없이 자리에서 양치질하며 일을 하기도 하는데 옆 직원에게 '치약이 튄다'라는 핀잔을 들었다"고 말했다. C 씨는 "바쁜 와중에 양치질 정도는 할 수도 있는 것 아니냐"고 토로했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.