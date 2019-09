이 총리가 추석연휴 동안 읽은 책 리스트는?

이 총리는 자신의 SNS에서 '20 vs 80의 사회' '우리가 모르는 대한민국' '카이스트 미래전략 2019' 등의 책을 소개했다. '20 vs 80의 사회'는 영국 출신 미국 사상가 리처드 리브스가 쓴 책으로, 불평등에 실질적인 책임이 있는 상위 20%가 어떻게 사회를 망치고 있는지를 짚었다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.