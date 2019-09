LG전자, ‘리얼 8K’ OLED TV 북미 상륙

‘국제디스플레이계측위원회(ICDM; International Committee for Display Metrology)’는 화질선명도가 50% 이상인 경우에 한해, 화소 수를 해상도로 인정하고 있다. 이 규격은 전세계에서 동일하게 적용되고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.