AI 면접에 無스펙…건설사, 채용 확 바뀐다

지원 자격은 내년 1월 입사 가능한기 졸업자 및 내년 2월 졸업예정자를 대상이며, 채용 분야는 기계,전기,건축,토목,안전,조경, IT, 상경,인문 계열이다. 서류 접수는 이달 16일 오후 2시까지 포스코그룹 채용 홈페이지를 통해 지원하면 된다. 서류전형을 통과한 지원자를 대상으로 다음달 6일 인적성검사를 실시한 후 1ㆍ2차 면접을 시행하고 오는 11월말 최종합격자를 발표할 계획이다.

