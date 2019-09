아베 보란듯…삼성, 도쿄서 '반도체 초격차' 과시

이번 도쿄 포럼에서 정은승 삼성전자 파운드리 사업부장(사장)은 첫번째 5G 통합 SoC(System on Chip) 제품인 '엑시노스 980'을 선보인다. 첨단 8나노 핀펫(FinFET) 공정을 적용한 삼성전자의 시스템반도체 기술력을 방증하는 제품이다. 하나의 칩으로 2G부터 5G까지 폭넓은 이동통신 규격을 지원하며, 고성능 신경망처리장치(NPU)도 내장돼 인공지능 성능이 강화됐다. 전 세계에서 7나노 이하의 반도체를 생산할 수 있는 업체는 대만의 TSMC와 삼성전자가 유일하다.

