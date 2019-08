[클릭 e종목]"NAVER, 웹툰·쇼핑·페이 재평가…목표가↑"

그는 "영업이익률 31%, 유효법인세율 27.5%를 가정해 네이버 쇼핑 세후 영업이익을 산출해보니 10001억원이었고 목표 주가수익비율(PER) 30배를 적용해보니 적정가치는 3조원이었는데, 기존 PER 16.2배와 적정가치 1조6000억원보다 많은 액수"라고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.