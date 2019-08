타이틀리스트 어패럴 FW "기능성에 스타일까지"

겨울 키워드는 '윙 포 더 스윙(WING FOR THE SWING)'이다. 뛰어난 보온력은 기본, 소매부터 등판까지 스트레치가 우수한 소재를 사용했다. 전국 35개 브랜드 스토어와 42개 백화점 매장에서 100만원 상당의 제품을 구입하면 특별한 혜택을 준다. 공식 앱 설치 및 본인 인증을 마친 고객을 대상으로 로고가 새겨진 가죽 클러치를 선물한다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.

타이틀리스트 어패럴이 2019 FW시즌 투어핏(Tour-fit)과 플레이(Play) 등 2가지 라인을 출시했다. 이번 가을 키워드는 '필 포 더 스윙(FEEL FOR THE SWING)'이다. 상의 미드레이어는 특히 봉제선이 없는 하나의 구조로 편직해 스윙에 거슬림이 없다. 변화무쌍한 가을 날씨에 대비한 니트와 가디건, 방풍 윈드 브레이커 등 다양한 스타일의 아이템을 추가해 스타일링이 용이하다.