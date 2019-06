'美연준 통화정책'…시나리오별 대응 전략은?

가장 강력한 통화완화 정책이다. 달러인덱스 하락을 기반으로 신흥국 증시로의 자금 유입이 진행될 것이고, 주식시장의 멀티플(Multiple) 상승으로 이어질 가능성이 높다. 글로벌 금융위기 이후 코스피 12개월 예상EPS 감소 국면에서 12개월 예상 PER 최고치는 11.1배, 현재는 10.8배라는 점을 감안 시 지수는 4% 내외의 단기 상승 여력이 있다. 이 시나리오에서는 지수 추종형 전략이 가장 유효해 보인다.

