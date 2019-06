[서울 구청장 25시]장인정신 담긴 '명품도시 종로' 만든 건축 · 도시행정전문가 김영종 종로구청장

윤동주문학관은 철거 직전의 수도가압장을 문학관으로 재탄생시킨 도심재생의 우수 사례로 평가를 받으며 많은 방문객들이 찾아오는 종로의 새로운 명소가 되고 있습니다. 좋은 건축 사례로 인정을 받으며 문학관 설계자가 ‘2012 젊은 건축가상’을 수상했고, ‘2012년 대한민국 공공건축상’에서 국무총리상, 건축전문가 100인이 뽑은 한국의 현대건축 best 18위에 선정됐으며, 2015년에는 서울 시민이 뽑은 아름다운 건물로 선정되는 성과를 얻었습니다.

