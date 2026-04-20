국민의힘 경남 박동식 사천시장 후보(가장 왼쪽부터), 나동연 양산시장 후보, 하학열 고성군수 후보. [사진제공=국민의힘 경남도당 공천관리위원회] AD 원본보기 아이콘

국민의힘 제9회 전국동시지방선거 경남도당 공천관리위원회가 20일 회의를 열고 사천시장, 양산시장, 고성군수 최종 예비후보를 각각 확정했다.

도당 공관위에 따르면 사천시장 후보는 현 박동식 시장, 양산시장 후보는 현 나동연 시장, 고성군수 후보는 하학열 전 군수이다.

아울러 도당 공관위는 의령군수 후보 공천은 중앙당 공천관리위원회로 이관하기로 했다.

경선 과정에서 일부 후보에 대한 당원명부 유출 의혹이 불거지며 결과 발표가 미뤄졌던 거창군수 후보 경선은 기존 경선을 원천무효로 돌리고 재경선을 치른다.

재경선은 당원명부 유출과 관련된 후보를 제외한 나머지 구인모·김일수 예비후보를 대상으로 진행된다.

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도당은 이와 함께 당원명부 유출과 관련해 당협위원회 사무국장을 제명하는 등 조치할 방침이다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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