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2026 성주참외&생명문화축제
생명문화공원서‘우리동네 새단장’
5월 14일부터 17일까지 4일간 성밖숲 일원
경북 성주군 관광과는 20일 '2026 성주참외&생명문화축제'의 개최를 앞두고 '우리동네 새단장' 활동의 일환으로 관광 명소인 생명문화공원을 찾아 대대적인 환경정화 봉사활동을 실시했다.
특히 이날 활동에는 지난달에 이어 지역 문화유산을 가꾸는 데 뜻을 같이한 문화관광해설사들이 기쁜 마음으로 동참하며 그 의미를 더했다.
이번 활동은 축제의 본질인 '생명'의 소중함이 깃든 생명문화공원을 정갈하게 가꾸어, 방문객들이 성주만의 고유한 생명 문화를 오롯이 체감할 수 있는 환경을 만들고자 마련됐다.
관광과 직원들은 공원 곳곳을 세밀하게 살피고 시설물을 정비하며, 축제 기간 이곳을 찾을 방문객들에게 생동감 넘치는 성주의 이미지를 전달하기 위해 정성을 쏟았다.
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김미순 관광과장은 "생명의 기운이 넘치는 축제 시즌을 맞아, 우리 군 생명 문화의 거점 공간을 가꾸는 데 관광과가 앞장섰다."며, "지난달에 이어 이번에도 기쁜 마음으로 동참해 주신 해설사분들의 소중한 발길에 깊이 감사드리며, 정성껏 단장한 생명문화공원에서 성주의 따뜻한 생명력을 가득 느껴보시길 바란다."고 했다.
지역 문화유산을 가꾸는 데 뜻을 같이한 성주군 관광과,문화관광해설사[사진=성주군청]
한편, 성주 대표 축제인 '2026 성주참외&생명문화축제'는 오는 5월 14일부터 17일까지 4일간 성밖숲 일원에서 개최되고, 세계적인 명품 성주 참외의 달콤함과 숭고한 생명 문화의 가치를 깊이 있게 담아낸 다채로운 프로그램으로 방문객들에게 잊지 못할 봄날의 추억을 선사할 계획이다.
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