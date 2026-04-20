더마일스, 컴투스와 국내최초 게임 리워드 요금제, ’컴투스프로야구 요금제’ 론칭

4월 20일부터 5월 5일까지 사전예약, 게임아이템과 네이버페이 혜택

게임사 컴투스와의 협업으로 통신 서비스에 ‘팬심’과 ‘즐거움’ 더해

통신 플랫폼 전문 기업 더마일스(대표 하향철)가 컴투스와 손잡고, 프로야구와 야구 게임을 동시에 즐기는 팬들을 겨냥한 상품을 선보였다. 일상의 연결과 게임의 즐거움을 하나로 결합한 '컴투스프로야구 요금제(이하 컴프야 요금제)'가 바로 그것이다.

4월 20일부터 사전예약에 들어가는 이 상품은 단순히 데이터를 소비하는 통신 서비스를 넘어 유저들이 매일 사용하는 통신 서비스를 통해 게임의 혜택까지 자연스럽게 연결되는 '게임 유저 맞춤형 요금제'이다.

더마일스는 자사의 브랜드 통신 플랫폼 '마일스클럽'을 통해 복잡한 참여 조건 없이 요금제 유지만으로 매월 구단 성장에 필수적인 아이템을 정기적으로 지급받을 수 있도록 설계했다. 일상적인 통신 소비가 곧 내 구단의 강력한 스펙으로 이어지는 게임 유저에게 최적화된 새로운 통신서비스 모델을 시도한 것이다. 이는 국내 게임 산업의 혁신을 이끌어온 컴투스가 유저들을 위해 시도한 협업이라는 점에서 더욱 의미가 깊다.

요금제는 유저의 플레이 스타일에 맞춘 '라이트'와 '플러스' 2종으로 구성되었으며, '컴투스프로야구 2026'과 '컴투스프로야구 V26' 고객들을 위한 맞춤형 혜택을 제공한다.

먼저 컴투스프로야구 2026은 '한계돌파권', 'LIVE 플래티넘팩' 등 유저 선호도가 높은 아이템으로 구성된 '특별 패키지'가 매달 제공된다. 특히 플러스 요금제 유저는 '고급고유능력변경권'이 추가된 한층 더 강력한 혜택을 누릴 수 있다.

또한 컴투스프로야구 V26은 '스타', '한계 돌파 카드' 등 라인업 강화에 직결되는 특별 패키지를 매달 수령하게 된다. 플러스 요금제 선택 시 제공되는 아이템 수량이 대폭 늘어나 더욱 빠른 구단 육성이 가능하다.

사전예약 단독 혜택(네이버페이)은 4월 20일부터 5월 5일까지 진행되는 사전예약에 참여하고 5월 내 개통을 완료한 고객 전원에게는 가입 요금제에 따라 5개월간 최대 5만 원(라이트 2.5만 원/플러스 5만 원) 상당의 네이버페이 포인트를 증정한다.

더마일스 관계자는 "이번 서비스는 정형화된 요금제의 틀을 넘어 게임을 사랑하는 팬들에게 매일의 일상을 즐거운 보상으로 바꿔주는 새로운 시도"라며, "대한민국 야구 게임의 자존심인 컴투스와 함께 유저들의 일상에 실질적이고 즐거운 변화를 만들어가겠다"고 전했다.

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'컴프야 요금제'에 대한 상세 정보는 마일스클럽 공식 홈페이지 및 '컴프야' 시리즈 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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