농협은행, 외환예금 비대면 서비스 확대…고객 접근성 개선

가입 가능시간 확대·비대면 계좌개설 도입

NH농협은행은 비대면 금융 이용을 활성화하고, 고객의 외환거래 편의성을 높이기 위해 외화예금 비대면 서비스를 확대했다고 20일 밝혔다.

개인·기업 고객 대상 적립식·거치식 외화예금의 비대면 신규가입 가능 시간을 영업일 오전 9시~오후 11시50분으로 지난 7일부터 확대했다. 고객들이 퇴근한 이후에도 언제든지 외화예금에 가입할 수 있도록 하기 위한 취지다.

이달 15일부터는 법인 고객도 기업스마트뱅킹과 인터넷뱅킹을 통해 외화 입출식계좌를 비대면으로 개설할 수 있게 됐다. 이를 통해 기업 고객의 외환거래 접근성이 개선될 것으로 농협은행은 기대하고 있다.

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농협은행은 시간과 장소의 제약을 받지 않고 외환거래가 가능한 환경을 구축해 고객 이용 편의는 물론 외환 비대면 거래 활성화를 적극 추진할 계획이다.

농협은행 관계자는 "외환 거래의 디지털 전환을 통해 고객이 보다 쉽고 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 시스템을 개편했다."며 "앞으로도 비대면 외환 서비스 고도화를 통해 고객 중심의 금융을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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